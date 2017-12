Cuatro videojuegos que llegarán al cine

Desde hace tiempo la industria de los videojuegos consiguió ganarle a la piratería y volverse un negocio próspero, que mueve por año alrededor de 90 mil millones de dólares, y que no para de crecer. Sin dudas este suceso fue lo atrajo a los ejecutivos de Hollywood —que en los últimos tiempos se mostraron con pocas ideas— para adaptar algunos de los títulos más famosos a la gran pantalla.

Sin embargo, nada garantiza buenos resultados en taquilla y son numerosos los traspiés que tuvieron los estudios de la meca del cine, empezando por el bochornoso Super Mario Bros. en 1993. Con mucha mayor producción y elencos llenos de estrellas, aquí listamos cuatro películas adaptadas de algunos de los videojuegos más famosos que pronto veremos en las salas de todo el mundo

"Rampage: Devastación"



Sólo hay una cosa más divertida que construir ciudades como en The Sims: destruirlas. Rampage muestra cómo el gorila albino George, un lagarto y un lobo salvaje crecen hasta ser gigantes debido a un error en una manipulación genética, convirtiéndolos en virtuales monstruos que destruyen todo a su paso. Lo único que detendrá este apocalipsis es un ambientalista musculoso interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson . La cita es uno de los estrenos fuertes de 2018, y su avance deja en claro que invirtió mucho dinero en efectos especiales.

"Detective Pikachu"



Se viene la película de Detective Pikachu, el popular juego de Pokémon.

Aunque son increíblemente populares en las consolas de Nintendo y en su versión para teléfonos celulares, los inquietos Pokémon no han tenido demasiada suerte en los cines, con películas animadas de irregular suerte entre los fanáticos pero que no dejaron ninguna impresión memorable en el público general.

Las cosas podrían cambiar con Detective Pikachu, el primer film con actores, en la que se adapta uno de los títulos menos conocidos de la saga pero con mayor potencial: un joven que resuelve crímenes junto a su mascotita amarilla.

Su protagonista será Justice Smith, el joven actor de The Get Down, y la voz de Pikachu será nada menos que la de Ryan Reynolds , el protagonista de la sangrienta e irreverente Deadpool. ¿Podrá ponerle alma al pokémon más querido del mundo? La tarea será para Nicole Perlman, responsable del guión de Guardianses de la galaxia junto con el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch.

"Ralph, el demoledor 2"



Ralph el demoledor vuelve,... esta vez para romper internet. Fue una de las sorpresas de 2012, con una historia animada que se situaba en el mundo de los arcades. Ralph el demoledor era el personaje de un viejo videojuego, pero se lo podía ver interactuando con personaje de clásicos de Nintendo, luchadores de Street Fighter y los fantasmitas de Pac-Man.

El próximo año tendrá una continuación, que esta vez incluirá un nuevo mundo: internet. En la secuela regresarán sus voces originales en inglés —John C. Reilly (Ralph), Sarah Silverman (Vanellope) y Jane Lynch (Sargento Calhoun)— y también su director, Rich Moore, quien se llevó un Oscar este año por Zootopia.

"Angry Birds 2"



Aunque ya pasó mucho tiempo desde su furor —y, de hecho, su compañía se encuentra en problemas financieros porque no encuentra otro éxito de igual tamaño—, la adaptación para el cine de la saga de juegos Angry Birds logró convocar a millones de espectadores en todo el globo, y se convirtió en una de las películas más vistas del año pasado aunque no sedujo a los críticos.

Los estudios Sony quedaron tan contentos que la segunda parte ya está en marcha y tiene fecha de estreno: 20 de septiembre de 2019, cuando se cumpla una década del lanzamiento del primer videojuego de las malhumoradas aves.