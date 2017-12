Cuatro datos curiosos de "Casablanca" a 75 años del estreno

Otro actor, otra historia

Sam pudo ser mujer

Sam iba a ser una mujer (Ella Fitzgerald) y a Rick lo iba a interpretar Ronald Reagan. Pero, para suerte de los cinéfilos, Casablanca ha pasado a la historia del cine con la voz ronca de Doolew Wilson cantando "As Time Goes By", mientras Humphrey Bogart e Ingrid Bergman recordaban París.