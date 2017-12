Los consejos prácticos de la nueva directora preferida de Disney

Tras su película Selma: el poder de un sueño —que fue nominada como Mejor película en los Premios Oscar— la directora Ava DuVernay se ha vuelto una figura de poder dentro de Hollywood.

Como mujer negra, DuVernay ha sido una activista diligente de los derechos de las minorías dentro de la industria del cine estadounidense. En 2016, además, estrenó en Netflix su documental Enmienda XIII sobre la situación de la población afromericana en las cárceles de Estados Unidos.

DuVernay dirigió más recientemente Una giro en el tiempo, una nueva película de Disney de fantasía y ciencia ficción que se posiciona como una de las apuestas fuertes del estudio para 2018.

El elenco de la película se compone de los actores Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Storm Reid, Zach Galifianakis, y Chris Pine.

Mientras se encuentra en la etapa de posproducción de la película, DuVernay compartió en su cuenta de Twitter una serie de consejos que aprendió en su experiencia como cineasta.

Según aclaró, las recomendaciones fueron enviadas a una cineasta que estaba a punto de trabajar en su primera película. DuVernay decidió compartirlos con sus seguidores en la red social.

CINE

Los consejos de Ava DuVernay

1. Conoce a tu equipo de rodaje por sus nombres. Son la sangre de tu película.

2. Acuérdate que los actores y los técnicos son lo mismo. Adultos. Trátalos a todos con el mismo respeto. Nadie es mejor que nadie porque están frente a la cámara.

3. Cámbiate las medias en el almuerzo. Te hace sentir como una nueva mujer.

4. No dejes que los actores miren lo que se grabó en el día. Tu trabajo es mirarlos a ellos para que ellos no se miren a sí mismo. Su trabajo es interpretar a la vida misma.

5. Nunca le digas a un actor que estuvo bien si no lo estuvo.

6. Cuando te bloquees, ten un plan en mente antes que empieces, si puedes.

7. Prepárate para cientos de preguntas por día. Ahora eres la Jefa en Respuestas de Preguntas.

8. No tengas miedo a decir que no tienes todas las respuestas. No tienes que saber todas las respuestas. Más de la mitad del trabajo de muchas personas es ayudarte a encontrar las respuestas.

9. Hidrátate durante el día.

10. Ríete y mantiene una atmósfera cálida. Estamos haciendo películas, no dividiendo el átomo.

11. Recuérdate a ti misma por qué estás contando esta historia en camino al set cada mañana. Por qué es importante para tí. Qué quieres decir. Cada mañana. Rómpela.