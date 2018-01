El cine promete un año lleno de secuelas y grandes directores

Va a haber mucho cine en 2018 y del todo: aspirantes a Oscar, pasatiempos entretenidos, dramas serios y, como siempre, la seguidilla de remakes y franquicias.



Es que Hollywood sigue apostando por “remakes” y sagas interminables con buen resultado en taquilla, pero 2018 también tendrá cine de calidad, como lo nuevo de Clint Eastwood, Wes Anderson, Steven Spielberg o Guillermo del Toro.



Entre las presuntas candidatas al Oscar, están La forma del agua, de Del Toro, que llega con siete nominaciones a los Globo de Oro, León de Oro de Venecia y una de las favoritas del Oscar.



Otros títulos que seguro estarán entre los nominados son “Tres anuncios para un crimen”, con Frances McDormand a la cabeza del reparto (tiene estrenado local anunciado para el 18 de enero), El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson, y un espectacular Daniel Day-Lewis haciendo de modisto en su despedida del cine. También andan en la vuelta Todo el dinero del mundo, la película de Ridley Scott con Christopher Plummer en lugar de Kevin Spacey (se estrena el 18 de enero) y Pequeña gran vida, la nueva de Alexander Payne con Matt Damon (llega el 11 de enero).



Pero 2018 es, sin duda, otro año de secuelas, algunas esperadísimas, como Jurassic World: El reino caído, dirigida por el español J.A.Bayona, que tiene un dificilísimo reto, superar la taquilla de la entrega anterior, la cuarta película más exitosa de la historia del cine.



Daniel Day Lewis en "El Hilo invisible"

Habrá que esperar a junio para ver el resultado y un mes más tarde llegará otro de los títulos estrella de la temporada: Mamma Mia! Here We Go Again, una precuela que repite reparto y añade nombres nuevos, como el de Lily James, que interpretará a Donna (el personaje de Meryl Streep) de joven.



Streep estará en otras de las películas que más prometen en el año: Mary Poppins Returns, con Emily Blunt en el papel que consagró a Julie Andrews, y The Post, una de periodismo político, en la que comparte protagonismo con Tom Hanks, a las órdenes de Steven Spielberg, quien también estrenará Ready Player One, una propuesta de ciencia ficción que adapta un novela de Ernest Cline.



Spielberg dará un poco de respiro a los “remakes” y sagas del año, que dominarán el panorama cinematográfico.



Trailer de la película "La forma del agua"

Entre las más destacadas, la tercera del universo Cincuenta sombras -Cincuenta sombras liberadas-; la segunda de Deadpool; la octava de X-Men, Dark Phoenix, centrada en el personaje de Jane Grey, o la nueva de Los Vengadores, Infinity War, de la que ya se está rodando una continuación.



También llegará la sexta de Mision: Imposible, con un Tom Cruise de 55 años desafiando toda lógica de los héroes de acción; un “spin off” de Star Wars, sobre Han Solo; la segunda de Paul Rudd como Ant-Man y la primera con Jason Momoa como protagonista en la piel de Aquaman. También habrá una segunda parte de Sicario, con Benicio del Toro; una nueva versión de Tomb Raider, con Alicia Vikander sustituyendo a Angelina Jolie, y otra de El libro de la selva, Mowgli, que no es de animación y tiene un original reparto: Cate Blanchett, Christian Bale y Andy Serkis.



Blanchett participa también en la nueva versión femenina de La gran estafa. Ahora será Ocean’s 8 y cuenta además con Dakota Fanning, Sandra Bullock, Katie Holmes, Rihanna o Anne Hathaway. Y está el drama ecologista Annihilation, con Natalie Portman y lo nuevo de Clint Eastwood, que no muestra ganas de jubilarse a los 87 años y que ahora se mete en el terrorismo en The 15:17 to Paris.



Mientras que Jennifer Lawrence se pasa al terreno de los espías en Red Sparrow y Reese Whiterspoon se lanza a la fantasía en Un viaje en el tiempo, un giro en la carrera de la directora de Selma, Ava DuVernay.



Wes Anderson regresa a la animación con Isle of Dogs, con la que abrirá la Berlinale; Rooney Mara se meterá en la piel de María Magdalena y Bradley Cooper se estrena como director con Nace una estrella



Todo ello en un año en el que el oscarizado Damien Chazelle regresa al cine tras el éxito de La La Land para contarnos la vida del astronauta Neil Armstrong, al que interpretará Ryan Gosling.