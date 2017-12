"El cine fue muy amable conmigo"

La actriz argentina Sofía Gala Castiglione mira Instagram en su teléfono y un video de Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, la cautiva. La ronda consecutiva de entrevistas de periodistas uruguayos comienza a aburrirle un poco, pero se mantiene profesional.

Tampoco ayuda el hecho de que hasta hace unos minutos su hijo Dante Della Paolera (de 3 años) correteaba por el salón donde Gala da sus entrevistas hasta que se va a dormir la siesta, dada la hora. Más allá de la breve separación con su hijo, Gala se muestra interesada.

Alanis, la película que vino a promocionar y que se estrenó ayer en Uruguay, la apasiona. Con ella ganó el premio a Mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Además, significó su debut actoral junto a Dante, quien interpreta al hijo del personaje de Gala, una prostituta que es desalojada del apartamento en el que vive y trabaja.

¡Cómo fue tu primera lectura del guion de Alanis?

Mirá, como esto empezó como un corto fue increíble haber podido probarlo. Si me hubieran ofrecido la película, no hubiera aceptado que esté mi hijo.

¿Por qué?

Una cosa es trabajar dos días y ver cómo se la banca tu hijo y otra es llevarlo a trabajar un mes. Haber estado de rodaje con Dante en el corto y ver cómo él se copaba con la situación y conocernos entre todos ayudó. La película surge a partir de que hacemos el cortometraje. Anahí (Berneri, la directora) me llama y me dice: “Sigamos desde donde terminamos. Hagamos que siga la historia de esta mujer”.

La escena inicial de la película es el corto del que hablas.

Exactamente. Son tres días en la vida de esta mujer después que la desalojan de su casa. A mí me pareció muy interesante esta historia para contar un punto de vista, poco mostrado en cine, donde la prostituta no es víctima.

En el Festival de San Sebastián describiste al rodaje como “duro y amazónico”. ¿A qué te referías?

Fue un rodaje muy fuerte porque la película intenta tener ese aspecto documental que Anahí tenía pensado. Nada es un decorado. Las putas que ves paradas en la calle son putas. Las que estábamos a cargo éramos todas mujeres: productora, directora, actriz y había muchas mujeres en el equipo y la palabra es “amazónico” porque cuando vos hacés una película en la que el personaje la pasa mal, vos también la pasas mal.

Como montevideano me sorprendió el Buenos Aires que se ve en la película. Especialmente cuando se muestra la Plaza Miserere, un lugar céntrico.

A mí me pasaba eso. Vivo a 15 cuadras de Plaza Miserere. Es un lugar donde convive la Policía, prostitutas, pibes chorros, laburadores. Está todo concentrado ahí y no para nunca. A mí como porteña cuando estaba filmando y veía y esas realidades que están al lado de tu casa no lo podía creer.

¿Cómo manejaste la exigencia actoral a tu hijo?

No expongo a mis hijos. Tuve una realidad de exposición muy fuerte. Mi hijo trabajó acá porque es una exposición diferente a la que podría ser una mediática. Me parecía fundamental que este personaje tuviera esa conexión que solo podes tener con tu hijo, de darle la teta, de la saliva mezclada con el cuerpo y la transpiración porque estaba buenísima esa polaridad: el cuerpo sexual o como elemento de trabajo y el cuerpo maternal.

¿Cómo coexisten el aspecto más mediático de tu vida y relacionado a tu madre (Moria Casán) con un trabajo más serio en el cine?

En el cine hice muchos trabajos bastantes serios. Hice muy poca comedia e hice mucho cine independiente. Creo que en el cine, siendo tan snob, fue el primer lugar artístico en el que me aceptaron más allá de quien era. La verdad es que el cine me abrazó y me dio un lugar cuando en la tele había reparos conmigo porque era la hija de Moria. El cine fue muy amable conmigo y me entendió y me abrazó. Creo que es el arte con el que más trabajo y más reconocimientos tuve y todas las criticas que tengo de cine son increíble de casi todas mis películas y el arte que me interesa seguir explorando.