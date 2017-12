Cinco películas para vivir el mismo día una y otra vez

El Día de la Marmota se hizo conocido gracias a la película Hechizo del tiempo, donde el protagonista tenía que revivir el mismo día una y otra vez hasta que lograra encontrar la manera de terminar con esa maldición. Y en el cine hay varias propuestas que tienen esa misma premisa, las comedias, la ciencia ficción y también el terror ha usado ese gancho en la trama. Aquí hacemos un repaso por algunas de esas películas.



COMEDIA "Hechizo del tiempo"

Harold Ramis dirigió a Bill Murray y Andie MacDowell en esta comedia, que se centra en Phil (Murray), el hombre del clima que trabaja para un programa de televisión y tiene que ir a cubrir una festividad, el Día de la Marmota. Por una tormenta el conductor y su equipo se verán obligados a permanecer en el pueblo y al día siguiente, cuando pensaba regresar, se dará cuenta que está reviviendo el día anterior. Y ese día se repetirá una y otra vez hasta que Phil descubra cómo hacer para terminar con esa maldición. La película se encuentra en Qubit.



COMEDIA "Como si fuera la primera vez"

Este es un caso particular, ya que si bien no se repite el mismo día, la joven protagonista Lucy (Drew Barrymore), producto de una particular amnesia surgida por un accidente, todos los días se despierta pensando que es ese día. Apenas Henry (Adam Sandler) la ve, se enamora de ella, pero tiene un problema: todos los días tendrá que buscar la manera de hacer que ella se enamore de él. La película se encuentra en el catálogo de Qubit.



CIENCIA FICCIÓN "Al filo del mañana"

La ciencia ficción encontró en esta consigna una buena idea para hacer una de acción. Doug Liman dirigió a Tom Cruise y Emily Blunt en esta película futurista, que se centra en William Cage (Cruise), un oficial que es obligado a luchar ante una invasión extraterrestre. A partir del momento en que William entra en contacto con una de las criaturas, comienza un bucle en el tiempo en el que se repite ese día una y otra vez. Con la ayuda de Rita Vrataski (Blunt), intentará terminar con ese ciclo sin fin y así poder ver un nuevo día. La película no se puede ver en streaming, por ahora.



SUSPENSO "Si no despierto"

Samantha Kingston (Zoey Deutch) tiene una vida tranquila en la secundaria junto a sus amigas, pero el 12 de febrero comenzará un ciclo sin fin en el que se despertará una y otra vez en el mismo día. El cambio es que Samantha se despierta el día en que se va a morir. Así revive siete veces el mismo día para encontrar los pequeños detalles que evitó antes, y que podrían ayudarla a terminar con el mismo y repetitivo ciclo. La película está para alquilar en Nuevo Siglo Now.



¿COMEDIA? "Feliz día de tu muerte"

Christopher Landon, responsable de una de las entregas de Actividad paranormal, dirige esta historia sobre una universitaria un tanto libertina que queda atrapada en el mismo día. Y no uno cualquiera, sino el día de su muerte, el cual comienza de la misma manera y termina con ella siendo asesinada. Si bien la película comienza con un tono de suspenso, a medida que comienza a desarrollarse toma un tono más cómico, cuando la chica entiende que haga lo que haga, terminará muerta a manos de un asesino con una máscara de bebé. Una resolución interesante hace de esta película, que se encuentra actualmente en la cartelera de cine, un buen ejemplo de comedia de suspenso.