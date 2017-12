La chilena "Una mujer fantástica", única latina que sigue en carrera hacia los Oscar

La cinta chilena Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio, se situó entre las nueve precandidatas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera, informó hoy la Academia de Hollywood a través de un comunicado. Se trata del único largometraje latino de un listado que también incluye a In the Fade (Alemania), On Body and Soul (Hungría), Foxtrot (Israel), The Insult (Líbano) y Loveless (Rusia).



Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla las películas Félicité (Senegal), The Wound (Sudáfrica) y The Square (Suecia).

Este año se habían presentado 92 films en esta categoría de los Óscar, entre los que figuraban aspirantes en lengua española como Verano 1993 (España), Zama (Argentina), Tempestad (México) y Pariente (Colombia), que finalmente no pasaron el corte, igual que la elegida uruguaya que había sido Otra historia del mundo, de Guillermo Casanova.

De las nueve semifinalistas desveladas hoy se escogerán las cinco que aspirarán al premio. Eso será el 23 de enero, cuando se den a conocer todas las nominaciones para los Óscar.

Esta preselección para los premios más importantes del cine supone para Una mujer fantástica un nuevo triunfo en su aclamado recorrido comercial y de festivales, que llega apenas una semana después de que lograra la candidatura para los Globos de Oro en el apartado de mejor película extranjera.



La muerte de su pareja enfrenta a la protagonista de Una mujer fantástica a la evidencia de que ser transexual es una carrera de obstáculos y resistencia ante la intolerancia y los prejuicios.

La cinta, cuyo reparto encabeza la actriz transexual Daniela Vega, ganó el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale.

Lelio regresa así al universo femenino y coloca al espectador ante un personaje que pelea con quien le niega el respeto e intenta resquebrajar su dignidad. Marina, el nombre de la protagonista, no carga únicamente con el peso de un entorno hostil después de la muerte del hombre con el que convivía y a cuyo funeral quieren impedirle asistir, sino que sujeta el filme de principio a fin con su aparición en casi todos los planos.



La 90° edición de los Óscar se celebrará el próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.