Un cantante chileno acusó de plagio a Disney por la canción de Frozen

Si Frozen se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney en los últimos tiempos, mucho le debe a la canción principal del film, "Let it Go". El tema compuesto por Idina Menzel e interpretado por Demi Lovato fue uno de los más escuchados durante 2013 y cosechó versiones en todos los idiomas alrededor del planeta.

Ahora, a más de cuatro años del estreno de la película, el cantautor chileno Javier Ciero asegura que aquella canción es peligrosamente parecida a su tema, "Volar".

Según informó el portal TMZ, el cantante decidió por ese motivo iniciar una demanda por plagio contra el estudio, la autora y la intérprete original. Según él, tanto la letra como la melodía son "iguales" a su canción, compuesta dos años antes del estreno del film.

Como compensación, Ciero pide una participación en las ganancias y los beneficios que obtuvo "Let it Go" por la reproducción y la venta de discos y dvds durante todos estos años.