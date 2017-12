La BBC prepara un documental sobre Harvey Weinstein

La cadena inglesa de radio y televisión BBC preparará un documental “definitivo” sobre Harvey Weinstein, el productor de Hollywood cuya denuncia por abuso y acoso sexual desencadenó una ola de acusaciones en la industria del cine y la televisión estadounidense.

El especial, de una hora y media de duración, será producido por Simon Chinn, quien ganó dos premios Oscar por los documentales Man on Wire y En busca de Sugar Man.

La productora de Chinn comunicó que el documental presentará entrevistas con actrices que acusaron a Weinstein, así como también con periodistas, productores, directores, actores, agentes y abogados involucrados en el escándalo. Algunas personas hablarán públicamente por primera vez sobre esta historia.

Si bien el documental sobre Weinstein será lanzado en televisión en 2018, la BBC buscará promocionarlo para su calificación en los premios Oscar y Bafta, según informó Variety.

"Al estar un poco informado sobre la historia, me fascinó a medida que se desarrollaba y no me sorprendió ni un poco", dijo Chinn a Variety. "Por mucho que la gente supiera mucho sobre Harvey y su reputación, había muchas cosas que no sabíamos".

"Esta es una película que hará preguntas difíciles y desafiantes sobre la complicidad, el precio del silencio y los efectos corrosivos del poder, y estoy seguro de que Lightbox aportará su enfoque distintivo a este importante tema", dijo Tom McDonald, ejecutivo de la BBC.