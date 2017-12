¿Qué fue de la actriz que hizo de Ofelia en "El laberinto del fauno"?

La niña es valiente y se acerca al ser que muchos otros de su edad (y por qué no más grandes) le temerían. Cuando Ivana Baquero interpretó a Ofelia, tenía 12 años y ese papel marcó su carrera, ya que implicó desde trabajar con un director del prestigio de Guillermo del Toro a recibir un Goya a la mejor actriz revelación.



"Tanto el rodaje como la promoción fueron una experiencia maravillosa", contó la actriz en una entrevista para el sitio Loco por el cine.

Hoy, 11 años después del estreno de la película, la Academia de Hollywood le rindió homenaje en un evento al que asistieron, entre otros, la protagonista y el director de fotografía Guillermo Navarro, el mexicano que recibió el Óscar a la mejor fotografía por su trabajo en la obra.

Ivana Baquero dijo a la agencia de noticias Efe que "cuanto más tiempo pasa, más se conoce y más convierte en una película de culto", y añadió: "Normalmente la gente se va olvidando de las películas, pero esta va cogiendo más fuerza e incluso se estudia en las escuelas".

Reviví una de las escenas de la película

La actriz española remarcó más de una vez las puertas que le abrió el haber trabajado en El laberinto del Fauno. ¿Pero qué ha sido de su carrera?

Desde entonces

Ivana Baquero no ha parado de trabajar. Películas más o menos conocidas, cortometrajes y series de televisión forman parte de su curriculum desde entonces. Comedia, drama y terror: varios son los géneros por los que pasó.

The New Daughter es una película de 2009 en la que Baquero interpreta a Louisa, quien se muda junto a su hermano Sam y su padre John James tras el divorcio de este. En la nueva casa, en Carolina del Sur, comienzan a suceder hechos extraños en los que ella está vinculada. No fue la única incursión en el género de suspenso de su carrera: también estuvo en Mi otro yo, un largometraje hispano-británico.



Trailer de The other daughter

Por el otro lado está la comedia española para público adolescente El club de los incomprendidos. Hizo el papel de Meri, una adolescente (como bien dice el título) incomprendida o inadaptada del colegio, y junto a otros como ella forman el club de amigos. Es una película plagada de estereotipos donde le toca ser la sabelotodo (y se puede ver en Netflix).

Vea la escena final de Ivana Baquero en El club de los incomprendidos

Demonios tus ojos, es, además de la serie The Shannara Cronicles (que coprotagoniza con Austin Butler), su trabajo más reciente. Tiene un papel más maduro en el drama que dirige el español Pedro Aguilera, ya que Aurora (Ivana Baquero) es una joven que por algún motivo termina filmando videos eróticos.

Otro camino

Además de la actuación, Baquero se ha dedicado también a estudiar Derecho. Como contó en una entrevista de 2013, publicada en el portal de la Universidad Abierta de Cataluña, donde estudia: "escogí esta carrera porque me parece muy interesante y para no centrar todos mis esfuerzos sólo en la interpretación".