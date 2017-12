El viaje misterioso del Da vinci de Abu Dabi

La batalla por el cuadro más caro de la historia no cesa. El primer puesto pasó en noviembre para “Salvator Mundi”, una recreación de Cristo que Leonardo da Vinci pintó alrededor del 1500 y que fue adquirida en subasta por 450 millones de dólares. Es considerada la única obra de Da Vinci que queda en manos privadas y su compra genera inquietud.

El misterio en torno al comprador secreto se agudizó la semana pasada, cuando The New York Times reveló que era el príncipe saudí, Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud, desconocido en el mundo del arte, mientras The Wall Street Journal aseguró que se trataba del heredero a la corona de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman. Y aumentó el sábado, cuando el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, confirmó la adquisición del cuadro para ser expuesto en el Louvre Abu Dabi, inaugurado el pasado 11 de noviembre, junto a otra pintura del artista italiano, “La Belle Ferronnière”, préstamo actual del museo del Louvre de París.

El museo Louvre Abu Dabi expone una colección de 600 obras de arte, la mitad de su propiedad y el resto cedidas por 13 museos de Francia.

“Estamos encantados de mostrar ‘Salvator Mundi’, parte del rico legado de Leonardo da Vinci”, dijo el presidente del Departamento de Cultura y Turismo, Mohamed al Mubarak, citado en un comunicado.

Agregó que la exhibición está en línea con la “ambición de compartir este museo extraordinario con el mundo (...)y de inspirar a una nueva generación de líderes culturales y pensadores creativos”.

Sin embargo, el departamento no confirmó ni desmintió ninguna de las noticias que aparecieron en los periódicos estadounidenses, y la incógnita en torno al verdadero dueño de “Salvator Mundi” continúa.