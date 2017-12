¿Cuáles fueron el actor, la película y la canción más buscadas del año en Google?

Con motivo del final del año, el buscador Google anunció qué fue lo que más se buscó en el mundo, y los resultados son variados aunque no hay ninguna sorpresa, ya que aparecen los actores, películas, series de televisión y canciones de las que hemos hablado todo el año.



Actores

Ente los interpretes más buscados, la actriz Meghan Markle quedó en el primer lugar, no por su carrera en la televisión, sino porque se anunció que se casará con Harry, el príncipe de Inglaterra, el año próximo.



Kevin Spacey, el actor que tras conocerse que intentó abusar sexualmente de un menor hace 30 años anunció su homosexualidad, quedó en segundo puesto de los más buscados del año; mientras que la protagonista de Mujer Maravilla, Gal Gadot se encuentra en el tercer lugar. El podio lo completan el también acusado de abuso sexual, Louis C.K., y el protagonista de la película de terror It, Bill Skarsgård.

Películas

Este año los usuarios buscaron mucho terror e It, la película basada en la novela homónima de Stephen King fue la más buscada del año. En segundo lugar quedó Mujer Maravilla, la taquillera y primera película de superhéroes protagonizada por una mujer, superando a La bella y la bestia, la adaptación con actores reales de la película de Disney, que quedó en tercer lugar. Las dos películas que completan el quinteto también tienen temática de superhéroes: son Logan y Liga de la Justicia.

Canción

​Cierre los ojos un segundo y piense cuál es la canción más escuchada, comentada y tarareada del año. Sí, pensó lo mismo que la mayoría de los usuarios de Google, "Despacito". El gran hit de Luis Fonzi junto a Daddy Yankee fue la canción más buscada del año. En segundo y tercer puesto quedaron dos canciones de Ed Sheeran, "Shape of You" y "Perfect" respectivamente; mientras que Camila Cabello, la exintegrante de Fifth Harmony, quedó en el cuarto puesto con su "Havana". El podio lo completa el regreso de Taylor Swift con el primer sencillo de su último disco Reputation, "Look What You Made me Do".

Series de televisión

​Al igual que el año pasado, la serie de los hermanos Duffer, Stranger Things lidera el podio de lo más buscado en Google. En segundo lugar quedó otra serie de Netflix, el drama para adolescentes 13 Reasons Why, mientras que la tercera más buscada en el mundo fue la edición brasileña del reality Gran Hermano, tal vez la única sorpresa de este ranking mundial. El podio lo completan Game of Thrones, un clásico; y la nueva serie de superhéroes de Netflix, Iron Fist, que quedó en el quinto lugar.